Мобильные операторы повышают цены: какой предлагает доступные тарифы

В 2025 году три крупнейших мобильных оператора Украины – Vodafone, Lifecell и Kyivstar – повысят тарифы на свои услуги. Большинство тарифов вырастет на 40-75 гривен.

Это решение компании приняли из-за роста стоимости электроэнергии и увеличения расходов на восстановление сетей после обстрелов. Одним из способов сэкономить является переход к другому оператору.

Компания пытается привлечь новых клиентов, предлагая значительные скидки. Кроме того, у некоторых операторов есть специальные доступные тарифы для пенсионеров.

Тарифы Киевстар на 2025 год.

Еще в конце 2024 Киевстар поднял цены в среднем на 25%. Самые доступные тарифы этого оператора – это Love Ua:

LOVE UA Магнит – для тех, кто перешел от другого оператора. В первые 12 месяцев тариф стоит 100 гривен в месяц, после этого – 175 гривен. В пакет входит 20 ГБ мобильного интернета и 1200 минут на звонки как в Киевстар, так и на номера других компаний.

– для тех, кто перешел от другого оператора. В первые 12 месяцев тариф стоит 100 гривен в месяц, после этого – 175 гривен. В пакет входит 20 ГБ мобильного интернета и 1200 минут на звонки как в Киевстар, так и на номера других компаний. LOVE UA Комфорт – для лиц старше 60 лет и людей с инвалидностью. Стоимость составляет 140 гривен в месяц, включая 6 ГБ мобильного Интернета и 60 минут звонков на номера других операторов.

– для лиц старше 60 лет и людей с инвалидностью. Стоимость составляет 140 гривен в месяц, включая 6 ГБ мобильного Интернета и 60 минут звонков на номера других операторов. LOVE UA Свет Контракт – для обычных пользователей. Стоимость – 250 гривен в месяц, включающая 20 ГБ мобильного интернета и 150 минут звонков вне сети Киевстар.

Самый дорогой тариф – Успех Контракт. Он стоит 600 гривен в месяц и предоставляет безлимитный мобильный интернет, а также 1000 минут звонков на другие номера.

Читайте также: В Дії запустили сервис, позволяющий сообщить об отсутствии мобильной связи или интернета: подробности

Тарифы Лайф в 2025 году

Эта компания повысила цены в среднем на 35%. Однако, если оплатить тариф за год вперед, можно получить скидку 15%.

Наиболее доступные тарифы от Лайф – это следующие планы:

Просто Лайф – с 5 февраля 2025 года тариф вырастет до 210 гривен в месяц или 120 гривен, если вы перенесли номер на Лайф. В пакет входит 8 ГБ мобильного Интернета и 300 минут звонков на номера других операторов.

Смарт Лайф – стоимость составляет 300 гривен в месяц или 160 гривен при переносе номера. Пользователь получает 25 ГБ Интернета и 500 минут звонков по Украине.

– стоимость составляет 300 гривен в месяц или 160 гривен при переносе номера. Пользователь получает 25 ГБ Интернета и 500 минут звонков по Украине. Свободный Лайф – тариф стоит 425 гривен в месяц или 240 гривен при переносе номера. Пакет включает в себя безлимитный интернет и 1000 минут звонков на номера других операторов.

Самый дорогой тариф – Platinum Лайф. Он стоит 600 гривен в месяц и предоставляет безлимитный Интернет и 3500 минут звонков на номера других операторов. Если вы перейдете на лайн, тариф снизится до 350 гривен.

Тарифы Vodafone в 2025 году

Наиболее доступные тарифы от Vodafone включают в себя пакеты: Vodafone Light+ (185 гривен в месяц), SuperNet Turbo (250 гривен в месяц с безлимитным интернетом) и SuperNet Start (260 гривен за 25 ГБ интернета).

Популярный тариф Joice Start за 270 гривен в месяц предлагает безлимитный доступ к 45 популярным онлайн-приложениям и 20 ГБ мобильного интернета. За такую же сумму в месяц доступен тариф Turbo Безлим, предусматривающий безлимитный интернет.

Оператор также предлагает акции для новых клиентов, перенесших номер. В первые 6 месяцев после подключения вы можете платить только 100 гривен в месяц за тариф Turbo или 120 гривен за Joice Start.

Ранее мы говорили, что оператор мобильной связи lifecell повышает тарифы.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!