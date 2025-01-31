У Дії запустили сервіс, який дозволяє повідомити про відсутність мобільного звʼязку чи інтернету: подробиці

У застосунку Дія з’явився новий сервіс, який дозволяє українцям повідомляти про проблеми зі зв’язком або мобільним інтернетом. Якщо у користувача довго завантажуються сторінки, не здійснюються дзвінки чи не відкривається TikTok, про це можна швидко повідомити через Дію.

Функція доступна одразу на головному екрані застосунку. Про це повідомив віцепрем'єр – міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

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Щоб надіслати скаргу, потрібно обрати опцію "Відсутній зв’язок", надати одноразовий доступ до геолокації та описати проблему. Якщо ж у користувача немає можливості надіслати заявку через відсутність інтернету, варто заздалегідь завантажити "Мапу незламності" в Дії. У такому разі заявка все одно буде зафіксована і автоматично відправиться, коли зв’язок відновиться.

Отримані повідомлення надходитимуть до Національної комісії, яка здійснює регулювання зв’язку. Вона визначатиме проблемні зони та спільно з мобільними операторами працюватиме над їх усуненням.

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