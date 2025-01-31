В Дии запустили сервис, позволяющий сообщить об отсутствии мобильной связи или интернета: подробности

В приложении Действия появился новый сервис, позволяющий украинцам сообщать о проблемах со связью или мобильным интернетом. Если у пользователя долго загружаются страницы, не совершаются вызовы или не открывается TikTok, об этом можно быстро сообщить через Дию.

Функция доступна на главном экране приложения. Об этом сообщил вице-премьер - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

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Чтобы отправить жалобу, нужно выбрать опцию "Отсутствует связь", предоставить одноразовый доступ к геолокации и описать проблему. Если же у пользователя нет возможности отправить заявку из-за отсутствия интернета, следует заранее загрузить "Карту несокрушимости" в Дии. В этом случае заявка все равно будет зафиксирована и автоматически отправится, когда связь возобновится.

Полученные уведомления будут поступать в Национальную комиссию, которая осуществляет регулирование связи. Она будет определять проблемные зоны и совместно с мобильными операторами будет работать над их устранением.

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