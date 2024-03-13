Підрозділ ССО за добу знищив 25 окупантів та 6 одиниць техніки ворога (відео)

Бійці восьмого полку Сил Спеціальних Операцій значно прорідили ряди окупантів та знищили чималу кількість ворожої техніки.

Як повідомили у командуванні ССО, "у зоні відповідальності 8 полку ССО за час ведення розвідки було виявлено техніку та живу сили противника. Було ухвалено рішення на застосування FPV дронів".

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Завдяки професійності воїнів було "виведено з ладу" 25 російських бойовиків – 13 стали двохсотими, 12 – трьохсотими.

Пошкоджено та виведено з ладу 2 танки, важка вогнеметна система ТОС-1А "Солнцепьок", три ББМ.

"Це був дуже важкий день, і водночас – продуктивний, я не полишав пульт довше як на пару хвилин", - зазначив оператор восьмого полку ССО.

Нагадаємо, 11 березня Сили оборони з авіації ефектно знищили російський пункт управління на воді.

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