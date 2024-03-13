Подразделение ССО за сутки уничтожило 25 оккупантов и 6 единиц техники врага (видео)

Бойцы восьмого полка Сил Специальных Операций значительно проредили ряды оккупантов и уничтожили большое количество вражеской техники.

Видео дня

Как сообщили в командовании ССО, "в зоне ответственности 8 полка ССО за время ведения разведки была обнаружена техника и живая сила противника. Было принято решение на применение FPV дронов".

Также мы писали: Оккупанты сосредотачиваются на новом городе для захвата: и это не Купянск

Благодаря профессионализму воинов было "выведено из строя" 25 российских боевиков – 13 стали двухсотыми, 12 – трехсотыми.

Повреждены и выведены из строя 2 танка, тяжелая огнеметная система ТОС-1А "Солнцепек", три ББМ.

"Это был очень тяжелый день, и в то же время – продуктивный, я не оставлял пульт дольше как на пару минут", — отметил оператор восьмого полка ССО.

Напомним, 11 марта Силы обороны по авиации эффектно уничтожили российский пункт управления на воде.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!