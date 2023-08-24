Підрізайте гортензії у вазі двічі, щоб продовжити термін 'життя' букета: поради флористки

Гортензії можуть досить швидко зів'янути після зрізання. Втім, є метод, який дозволить квітам довше залишатися свіжими у вазі.

Лайфхаком поділилася флористка під ніком @tint-floral у TikTok. За її словами, потрібно зрізати стебла двічі, щоб продовжити життя гортензій.

"Гортензії дуже спраглі. Якщо ви зріжете [стебло] під крутим кутом, квіти зможуть пити більше", – зазначила вона.

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Після обрізання стебла слід помістити квіти прямо у воду з трохи підвищеною температурою. У гарячій воді менше розчиненого кисню, тому більше води потрапляє на ніжку.

Якщо термін придатності квітів добігає кінця, і вони потребують нового життя, допомога може бути під рукою. Наповніть миску теплою водою, засуньте туди головки на пару годин, і, як правило, гортензія знову оживе.

Нагадаємо, раніше ми назвали 10 найпоширеніших помилок, яких можна припуститися, вирощуючи гортензії.

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