'Підвал з відром замість туалету': Зеленський сказав, як бажає путіну провести решту життя

Президент України Володимир Зеленський 3 квітня відвідав Чернігівську область. Глава держави побував у селі Ягідному, яке було під окупацією від початку березня по 2 квітня 2022 року.

Як повідомили в Офісі президента, "на Чернігівщині президент оглянув наслідки злочинів російських окупантів у селі Ягідному". Разом з ним до Ягідного поїхали віцеканцлер, міністр економіки та захисту клімату Німеччини Роберт Габек й Генеральна секретарка Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич. Вони оглянули наслідки окупації російськими військами села Ягідного та скоєних росіянами воєнних злочинів.

Зокрема, Зеленський з гостями побували у школі, в підвалі якої з 3 до 30 березня 2022 року окупанти утримували в антисанітарних умовах, без води та їжі 367 цивільних. Серед заручників було 50 дітей, серед яких і кілька немовлят (найменшому було півтора місяця). У цьому селі до окупації проживало близько 400 людей, і майже 370 осіб утримували у шкільному підвалі площею менш як 200 квадратних метрів.

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В ОП повідомили, що 11 осіб, що були заручниками у росіян померли, не витримавши нелюдських умов. "Десятьох розстріляли російські окупанти", – йдеться у повідомленні.

Під час спілкування з мешканцями села Зеленський подякував їм за те, що вони мужньо пережили ті страшні часи та змогли вижити у таких страшних умовах.

"27 днів були у підвалі. Вижили – стоячи й сидячи. 11 людей, на жаль, загинули. І всі ці люди якимось чином у пітьмі жили й чекали повернення України", – зазначив глава держави. Під час перебування у підвалі заручники російських бойовиків сиділи в темряві та намагалися писати на стінах прізвища й дати смерті односельців, щоб не забути. Діти писали рядки гімну України.

Фото з підвалу школи, де росіяни утримували мешканців села Ягідного:

Зеленський зауважив: "Можу додати тільки одне. Побачивши все це, можу побажати президенту росії провести залишок свого життя у підвалі і з відром замість туалету".

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Раніше, нагадаємо, президент Зеленський пояснив, чому перемовини з російським диктатором вважає неможливими.

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