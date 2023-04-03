'Подвал с ведром вместо туалета': Зеленский сказал, как желает путину провести остаток жизни

Президент Украины Владимир Зеленский 3 апреля посетил Черниговскую область. Глава государства побывал в селе Ягодном, которое было под оккупацией с начала марта по 2 апреля 2022 года.

Как сообщили в Офисе президента, "на Черниговщине президент осмотрел последствия преступлений российских кафиров в селе Ягодном". Вместе с ним в Ягодное поехали вице-канцлер, министр экономики и защиты климата Германии Роберт Габек и Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич. Они осмотрели последствия оккупации русскими войсками села Ягодного и совершенных россиянами военных преступлений.

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В частности, Зеленский с гостями побывали в школе, в подвале которой с 3 по 30 марта 2022 года оккупанты содержали в антисанитарных условиях, без воды и еды 367 гражданских. Среди заложников было 50 детей, среди которых и несколько младенцев (меньшему было полтора месяца). В этой деревне до оккупации проживало около 400 человек, и почти 370 человек содержали в школьном подвале площадью менее 200 квадратных метров.

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В ОП сообщили, что 11 человек, которые были заложниками у россиян, скончались, не выдержав бесчеловечных условий. "Десять расстреляли российские оккупанты", – говорится в сообщении.

Во время общения с жителями села Зеленский поблагодарил их за то, что они мужественно пережили эти страшные времена и смогли выжить в таких страшных условиях.

"27 дней были в подвале. Выжили – стоя и сидя. 11 человек, к сожалению, погибли. И все эти люди каким-то образом во тьме жили и ждали возвращения Украины", – отметил глава государства. Во время пребывания в подвале заложники русских боевиков сидели во тьме и пытались писать на стенах фамилии и дать смерти односельчан, чтобы не забыть. Дети писали строчки гимна Украины.

Фото из подвала школы, где россияне содержали жителей села Ягодное:

Зеленский заметил: "Могу добавить только одно. Увидев все это, могу пожелать президенту России провести остаток своей жизни в подвале и с ведром вместо туалета".

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Ранее, напомним, президент Зеленский объяснил, почему переговоры с российским диктатором считают невозможными.

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