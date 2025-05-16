Погода з сюрпризом: після тепла в Україну повернуться холоди - Діденко

Протягом найближчих днів в Україні зберігатиметься нестабільна погодна ситуація – температура повітря коливатиметься, чергуючи потепління з похолоданням. Згідно з прогнозом, у суботу, 17 травня, в країні ще пануватиме прохолодна погода.

Про це написала відома метеорологиня Наталка Діденко на своїй Facebook-сторінці. У неділю очікується потепління, проте вже у понеділок температура знову знизиться. Починаючи з вівторка або середи, українцям варто готуватися до нового потепління.

Протягом найближчих вихідних та наступного тижня в Україні пройдуть в основному дощі, і погода залишатиметься вологою, – зазначає Наталка Діденко.

Читайте також: Дощі та нижча за кліматичну норму температура: прогноз погоди в Україні на 16 травня

Згідно з її зауваженнями, істотне потепління не настане раніше 20 травня. Спершу в країні переважатимуть прохолодні дощі: сьогодні на заході очікується холодна погода, у північних та центральних областях пройдуть опади, а решта території опиниться під впливом більш теплої та сухої повітряної маси з південного заходу. Атмосферний тиск коливатиметься.

Денна хмарність змінюватиметься проясненнями. Вітер здійматиметься зі швидкістю 5–10 м/с, місцями, зокрема в південних і центральних областях (окрім Вінницької), а також у Волинській та Сумській областях, подекуди очікуються пориви 15–20 м/с.

Температура повітря вдень складе: у західних, більшості північних областей та на Вінниччині – від 9 до 14°; на решті території – від 16 до 21°.

Раніше ми розповідали, коли в Україні очікується потепління.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!