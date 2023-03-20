Прикордонники з дрона знешкодили групу окупантів під Бахмутом (відео)

Українські прикордонники стримують навалу окупантів на Бахмутському напрямку. Зокрема, для цього захисники України використовують безпілотники.

Прикордонникам вдалося знешкодити групу "вагнерівців" за допомогою декількох снарядів. Про це повідомили у Держприкордонслужбі.

"Прикордонники під Бахмутом знешкодили російських найманців кількома снарядами", – йдеться у повідомленні.

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На відео можна побачити, як оператор зафіксував пересування групи росіян. Після цього прикордонник скинув декілька снарядів прямо під ноги окупантам.

Інформації щодо втрат ворога немає, втім, на відео видно, що "вагнерівці" щонайменше отримали контузію. Точний час та місце знешкодження ворожої групи не повідомляються з міркувань безпеки.

Нагадаємо, спецпризначенці СБУ за одну ніч "мінуснули" десять російських танків та один бронетранспортер.

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