Пограничники из дрона обезвредили группу оккупантов под Бахмутом (видео)

Украинские пограничники сдерживают нашествие оккупантов на Бахмутском направлении. В частности, для этого защитники Украины используют беспилотников.

Пограничникам удалось обезвредить группу "вагнеровцев" с помощью нескольких снарядов. Об этом сообщили в Госпогранслужбе.

"Пограничники под Бахмутом обезвредили российских наемников несколькими снарядами", – говорится в сообщении.

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На видео можно увидеть, как оператор зафиксировал передвижение группы россиян. После этого пограничник сбросил несколько снарядов прямо под ноги оккупантам.

Видео дня

Информации по потерям врага нет, впрочем, на видео видно, что "вагнеровцы" по меньшей мере получили контузию. Точное время и место обезвреживания вражеской группы не сообщаются из соображений безопасности.

Напомним, спецназовцы СБУ за одну ночь "минуснули" десять российских танков и один бронетранспортер.

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