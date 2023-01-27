Прикордонники виявили понад 200 ящиків цигарок в автоцистерні для газу, яка направлялась в Румунію (фото)

Українські прикордонники при перевірці вантажівки, що перевозила газову цистерну знайшли всередині понад 200 ящиків цигарок. Водій газовоза запхав їх всередину цистерни та намагався вивезти у Румунію контрабандою.

Як повідомили у Державній прикордонній службі України, інцидент трапився у пункті пропуску "Дякове". Прикордонники Мукачівського загону спільно з працівниками митниці на кордоні з Румунією "просвітили" Mercedes та помітили двину "начинку".

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"Керував автівкою 41-річний громадянин України, мешканець Закарпаття. Прикордонникам водій повідомив, що їде порожній. Однак охоронці кордону виявили ознаки механічного втручання на притискних гайках люка цистерни та розбіжності під час зважування транспортного засобу, тож вирішили здійснити поглиблений огляд цистерни за допомогою системи "Рапіскан", – кажуть у ДПСУ.

Коли вантажівку транспортували до пункту пропуску "Ужгород" та дослідили, з'ясувалося, що вона повністю забита ящиками з пачками цигарок.

Прикордонники зазначають, що вже витягли з цистерни 215 ящиків цигарок.

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