Пограничники обнаружили более 200 сигаретных ящиков в автоцистерне для газа, которая направлялась в Румынию (фото)

Украинские пограничники при проверке грузовика, перевозившего газовую цистерну, нашли внутри более 200 ящиков сигарет. Водитель газовоза запихнул их внутрь цистерны и пытался вывезти в Румынию контрабандой.

Как сообщили в Государственной пограничной службе Украины, инцидент произошел в пункте пропуска "Дьяково". Пограничники Мукачевского отряда совместно с работниками таможни на границе с Румынией "просветили" Mercedes и заметили "начинку".

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"Управлял автомобилем 41-летний гражданин Украины, житель Закарпатья. Пограничникам водитель сообщил, что едет пустой. Однако охранники границы обнаружили признаки механического вмешательства на прижимных гайках люка цистерны и расхождения во время взвешивания транспортного средства, поэтому решили осуществить углубленный осмотр Рапискан", – говорят в ГПСУ.

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Когда грузовик транспортировали в пункт пропуска "Ужгород" и исследовали, выяснилось, что он полностью забит ящиками с пачками сигарет.

Пограничники отмечают, что уже вытащили из цистерны 215 ящиков сигарет.

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