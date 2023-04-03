Прикордонники показали кадри запеклого бою за Бахмут (відео)

Захисники України продовжують утримувати одну з найгарячіших точок фронту – Бахмут на Донеччині. Окрім військовослужбовців обороною міста також займаються прикордонники.

Зокрема, напередодні вони мали запеклий бій. Про це повідомили на каналі Держприкордонслужби у Telegram.

"Фортеця Бахмут. Стоїмо", – йдеться у повідомленні.

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На відео можна побачити, як прикордонники перебувають у будівлі, звідки ведуть вогонь по окупантах. Бої ведуться на території Бахмута.

Точний час та місце зйомки не повідомляється з міркувань безпеки.

Додамо, у Міноборони зазначали, що ситуація у Бахмуті залишається напруженою. За словами заступниці міністра Ганни Маляр, великі втрати не зупиняють окупантів від спроб захопити місто. Водночас прикордонники спростовують фейкові заяви росіян про нібито захоплення Бахмута.

Нагадаємо, раніше українські військові під Бахмутом провели низку успішних контратак і "накришили" ворогів. Ліквідацією противника займалися бійці 3-ї окремої штурмової бригади.

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