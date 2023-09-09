Прикордонники поцілили у командний пункт окупантів: пошкодили позашляховик та частину будівлі (відео)

Українські прикордонники продовжують допомагати військовим знищувати російських загарбників на різних ділянках фронту. Зокрема, на Куп’янському напрямку під час проведення аеророзвідки прикордонники штурмової бригади "Сталевий кордон" ліквідували командний пункт ворога.

Для цього прикордонники вдарили по пункту дроном-камікадзе. Про це повідомили на сторінці Держприкордонслужби у Telegram.

"Ворожий командний пункт став обʼєктом зацікавлення для "очей" прикордонників на Купʼянському напрямку. Дрон-камікадзе, спрямований бійцями "Сталевого кордону", відпрацював, як треба – пошкодив позашляховик і частину будівлі", – йдеться у повідомленні.

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На відео можна побачити, як оператори виявили ціль та скерували туди дрон-камікадзе. На наступних кадрах видно потужний вибух.

Точний час та місце не повідомляється з міркувань безпеки.

Нагадаємо, раніше на Запорізькому напрямку фронту бійцям з підрозділу Khorne Group вдалося "задвохсотити" одразу дві російські самохідні артилерійські установки 2С19 "Мста-С".

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