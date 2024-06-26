Прикордонники вдарили по місцю зосередження окупантів на Вовчанському напрямку: щонайменше двоє загарбників знищено (відео)

Українські прикордонники допомагають військовим знищувати російських загарбників на різних ділянках фронту. Зокрема, бої тривають на Вовчанському напрямку.

Там прикордонники поцілили дронами-камікадзе в місце скупчення живої сили ворога. Про це повідомили на каналі Держприкордонслужби України у Telegram.

"Вовчанський напрямок. Дронами-камікадзе прикордонники завдали удару по місцю зосередження окупантів. Щонайменше двоє загарбників знищено", – йдеться у повідомленні.

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На відео можна побачити, як оператори виявили місце скупчення окупантів в одній з будівель. На наступних кадрах видно вибух внаслідок влучання дрона.

Точний час та місце ліквідації російських загарбників не повідомляється з міркувань безпеки.

Днями, нагадаємо, прикордонники під Бахмутом знищили дві гаубиці та РЕБ російської армії.

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