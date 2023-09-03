Прикордонники знищили комплекс спостереження окупантів на Харківщині: п'ятий 'Муром' за місяць (відео)

Українські прикордонники допомагають військовим відбивати навалу ворога на різних ділянках фронту. Зокрема, на Харківщині вони знищили російський комплекс відеоспостереження

Йдеться про комплекс окупантів "Муром-П". Про це повідомили на сторінці Держприкордонслужби у Facebook.

"І знову чітко в "око": прикордонники позбавили ворога комплексу відеоспостереження. Заряджений вибухівкою дрон-камікадзе від штурмової бригади "Сталевий кордон" ефектно влучив прямо у камеру спостереження ворожого комплексу "Муром-П" на Харківщині", – йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що це вже п'ятий комплекс "Муром", який підрозділу аеророзвідки мобільного прикордонного загону за місяць вдалося знищити упродовж місяця.

На відео можна побачити, як оператор скеровує дрон-камікадзе точно у комплекс спостереження окупантів. На наступних кадрах видно вибух від точного влучання.

Нагадаємо, бійці з CODE 9.2. за одну ніч розбомбили техніки росіян поблизу Бахмута на понад 5 млн доларів.

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