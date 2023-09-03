На Луганщині ''ахіллесівці'' знищили російський ''Солнцепьок'' за 3 млн доларів (відео)

Бійці ЗСУ У Луганській області знищили важку вогнеметну установку ТОС-1А "Солнцепьок", яка коштує 3 млн доларів. В операції брала участь рота ударних безпілотних авіакомплексів "Ахіллес".

Про це інформує командир роти безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес" Юрій Федоренко у своєму Telegram-каналі. За його словами, установку ТОС-1А "Солнцепьок" знищили за допомогою FPV-дрону.

"Рота ударних безпілотних авіаційних комплексів (РУБпАК) "АХІЛЛЕС" 92 ОШБр ім. кошового отамана Івана Сірка знищила важку вогнеметну систему ТОС-1А "Солнцепьок" вартістю 3 млн дол. за допомогою FPV-дрона. Разом з установкою знищено її озброєння – 24 термобаричні ракети та екіпаж – 3 особи", – повідомив він.

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"На росії кажуть, що ТОС "аналогов нєт". Що ж, завдяки вашим щедрим донатам на FPV-дрони їх вцілому не буде", – сказав Федоренко, звертаючися до своїх підписників.

ТОС-1А "Солнцепьок" – це важка система залпового вогню 220-мм калібру, змонтована на шасі танка Т-72. Установка використовує термобаричні некеровані реактивні снаряди, які мають довжину 3700 мм та вагу 217 кг. Ці реактивні снаряди складаються з головної частини термобаричної або запалювальної дії, підривника та твердопаливного реактивного двигуна.

Термобаричні боєприпаси завдають масштабних руйнацій, проте вони малоефективні на відкритому просторі. Така зброя невибіркової дії в забудові наражає цивільне населення на небезпеку, що заборонено міжнародним правом.

Нагадаємо, вночі 30 серпня та зранку Росію масовано атакували дрони. Під ударом опинилися Псков, Тула, Брянськ, Орловська область, Москва та регіон, Рязань й Калузька область. У результаті атаки було знищено два великі транспортні літаки Іл-76 від 334-го авіаполку.

Пізніше в мережі показали нові супутникові знімки Псковського військового аеродрому "Крести" після атаки безпілотників.

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