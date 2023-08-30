Дрони масовано атакували сім областей росії: у Пскові знищено 4 літаки та паливні бази, у Брянську палав військовий завод (фото та відео)

У ніч проти 30 серпня та зранку російську федерацію масовано атакували дрони. Під ударом опинилися Псков, Тула, Брянськ, Орловська область, Москва та регіон, Рязань й Калузька область.

За повідомленнями російських ЗМІ, у Пскові дрони атакували аеродром та знищили щонайменше чотири великі транспортні літаки Іл-76 від 334-го авіаполку.

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Також було завдано удару по військовій частині ГРУ – 2-й бригаді спецназу. Палали військові склади та паливні бази.

Варто зазначити, що псковський аеродром знаходиться від кордону України за 800 кілометрів.

Губернатор Псковської області Михайло Ведерніков відреагував на атаку безпілотників: "Міноборони в Псковському аеропорту відбиває атаку безпілотників... За попередньою інформацією, жертв немає. Масштаб руйнувань уточнюється".

Тим часом у Брянську повідомили, що у будівлі місцевого слідчого комітету стався вибух: "Сьогодні о 6 годині 10 хвилині за адресою вулиця Червоноармійська д. 158 "Слідче управління Слідчого комітету РФ по Брянській області" стався "хлопок". За інформацією, отриманою з радіообміну ГПС 101, відкритого горіння немає, вибиті вікна. За попередньою інформацією, постраждалих немає".

Згодом у Брянську повідомили про нові вибухи – в районі телевежі. Губернатор Брянської області Олександр Богомаз заявив, що силами протиповітряної оборони "було збито три українські безпілотники".

За даними російських ЗМІ, падіння безпілотника сталося на території найбільшого в Росії виробника мікроелектроніки "Кремній-ЕЛ", там спалахнула пожежа. Цей завод випускає комплектуючі для "Іскандерів" та "Панцирів".

У Москві та області також повідомляли про атаку безпілотників. Мер Москви Сергій Собянін заявив: "Один із БПЛА, який прямував до Москви, був знищений силами ППО у Рузському районі. Попередньо постраждалих та руйнувань немає. Екстрені служби працюють на місці події". Московські аеропорти припинили роботу, у них був введений план "Ковьор".

Губернатор Калузької області тим часом повідомив, що вночі безпілотник атакував Сухінічський район.

"Сьогодні вночі на території Сухінічського району знищено БПЛА літакового типу. Постраждалих та руйнувань інфраструктури немає. Порушено скління одного житлового будинку. На місці працюють оперативні служби".

У Дзержинському районі сталося влучання БПЛА по резервуару для зберігання нафтопродуктів.

У Тулі теж були вибухи, проте невідомо нічого, чи були влучання.

Нагадаємо, вночі 30 серпня російські бойовики здійснили масовану атаку за допомогою ракет та дронів-камікадзе. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що ворог запустив по Україні 28 крилатих ракет та 16 ударних БПЛА.

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