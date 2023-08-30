Дроны массированно атаковали семь областей россии: в Пскове уничтожены 4 самолета и топливные базы, в Брянске пылал военный завод (фото и видео)

В ночь на 30 августа и утром российскую федерацию массированно атаковали дроны. Под ударом оказались Псков, Тула, Брянск, Орловская область, Москва и регион, Рязань и Калужская область.

По сообщениям российских СМИ, в Пскове дроны атаковали аэродром и уничтожили по меньшей мере четыре крупных транспортных самолета Ил-76 от 334-го авиаполка.

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Также был нанесен удар по воинской части ГРУ – 2-й бригаде спецназа. Пылали военные склады и топливные базы.

Стоит отметить, что псковский аэродром находится от границы Украины в 800 километрах.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников отреагировал на атаку беспилотников: "Минобороны в Псковском аэропорту отбивает атаку беспилотников... По предварительной информации, жертв нет. Масштаб разрушений уточняется".

Тем временем в Брянске сообщили, что в здании местного следственного комитета произошел взрыв: "Сегодня в 6 часов 10 минут по адресу улица Красноармейская д. 158 "Следственное управление Следственного комитета РФ по Брянской области" произошел "хлопок". По информации, полученной из радиообмена ГПС 101, открытого горения нет, выбиты окна. По предварительной информации, пострадавших нет.

Впоследствии в Брянске сообщили о новых взрывах – в районе телебашни. Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что силами противовоздушной обороны "были сбиты три украинских беспилотника".

По данным российских СМИ, падение беспилотника произошло на территории крупнейшего в России производителя микроэлектроники "Кремний-ЭЛ", там вспыхнул пожар. Этот завод выпускает комплектующие для Искандеров и Панцирей.

В Москве и области также сообщали об атаке беспилотников. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил: "Один из БПЛА, который направлялся в Москву, был уничтожен силами ПВО в Рузском районе. Предварительно пострадавших и разрушений нет. Экстренные службы работают на месте происшествия". Московские аэропорты прекратили работу, в них был введен план "Ковер".

Губернатор Калужской области в это время сообщил, что ночью беспилотник атаковал Сухиничский район.

"Сегодня ночью на территории Сухинического района уничтожены БПЛА самолетного типа. Пострадавших и разрушений инфраструктуры нет. Нарушены остекление одного жилого дома. На месте работают оперативные службы".

В Дзержинском районе произошло попадание БПЛА по резервуару для хранения нефтепродуктов.

В Туле тоже были взрывы, однако неизвестно ничего, были ли попадания.

Напомним, ночью 30 августа российские боевики совершили массированную атаку с помощью ракет и дронов-камикадзе. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что враг запустил по Украине 28 крылатых ракет и 16 ударных БПЛА.

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