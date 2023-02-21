російські війська обстріляли зупинку в Херсоні під час звернення путіна: є загиблі та поранені (фото)

У вівторок, 21 лютого, прямо під час звернення російського диктатора путіна до росіян, його війська завдали ракетного удару по Херсону. російський снаряд влучив у зупинку громадського транспорту, де перебувало багато людей.

Як повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, сьогодні у Херсоні пролунали близько 20 вибухів. "Херсон під обстрілом. Імовірно "Град". Вже близько 20 вибухів", – написав він у Facebook.

За даними ОК "Південь", у Херсоні внаслідок російського удару шестеро людей загинули й 12 отримали поранення.

Тим часом місцеві пабліки повідомляють, що росіяни влучили у багатоповерхівку та у зупинку. Є жертви та поранені.

"Росіяни обстріляли центр Херсона, є влучання у зупинку громадського транспорту. На зупинці в цей час знаходилася велика кількість людей. В результаті обстрілу є декілька загиблих і поранених", – пише місцеве видання "Мост".

Тим часом "Суспільному" вдалося дізнатися, що росіяни влучили у магазин та дві багатоповерхівки, також ракета потрапила у зупинку, де перебували люди.

Пресофіцер комендатури оборони Херсона Дмитро Плетенчук повідомив Суспільному про 6 загиблих внаслідок обстрілів.

Обережно! Кадри 18+!

Голова Офісу президента Андрій Єрмак прокоментував трагедію в Херсоні. За його словами, росіяни завдали ударів по місту з РСЗВ.

"росіяни продовжують воювати з мирними людьми. Під промову пацієнта вони обстріляли Херсон, який цей пацієнт називає "своїм"... Шестеро загиблих, є поранені люди. Пошкоджені будинки, зупинка транспорту… Вони просто йшли у справах, на роботу, купували щось в місті. Що ж, відповідь за ці злочини має бути максимально жорстокою. І вона точно буде. Ми очистимо нашу землю від рабів неадекватного вбивці. І знайдемо всіх, хто віддавав та виконував накази, скільки б часу вони не намагалися переховуватися потім", – написав він у Телеграмі.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!