Купівля автомобіля: який пенсійний збір доведеться платити

При першій реєстрації легкового автомобіля в Україні власники повинні сплатити внесок до державного пенсійного фонду. Сума внеску залежить від вартості транспортного засобу та встановленого прожиткового мінімуму.

Про це повідомили у головному управлінні Пенсійного фонду України в Одеській області.

"Розмір внеску визначається на основі ціни автомобіля та прожиткового мінімуму для працездатних осіб (ПМПО), який з початку 2024 року становить 3028 грн", - зазначили у відомстві.

Представники ПФУ пояснили, що вартість автомобіля встановлюється на підставі документів про купівлю-продаж, обмін, митних декларацій, експертних оцінок або інших паперів, що засвідчують сплачену за транспортний засіб суму.

Законодавство розділяє автомобілі на три цінові групи з різними ставками пенсійного внеску:

Бюджетні автомобілі вартістю до 165 ПМПО (до 499 620 грн) - внесок 3% від вартості, максимум 15 000 грн; Автомобілі середньої цінової категорії від 165 до 290 ПМПО (499 620 - 878 120 грн) - внесок 4%, від 20 000 до 35 000 грн; Преміум-автомобілі вартістю понад 290 ПМПО (від 878 120 грн) - внесок 5%, від 44 000 грн.

ПФУ наголошує, що деякі категорії покупців звільняються від сплати внеску. Це стосується:

- реєстрації електромобілів;

- оформлення автомобіля для особи з інвалідністю згідно з законодавством;

- успадкування легкових автомобілів.

Однак автомобілі, ввезені як гуманітарна допомога, не звільняються від сплати пенсійного внеску. Реєстрація транспортного засобу є обов'язковою для всіх власників. Раніше цей процес був тривалим і складним, але зараз процедура значно спростилася.

Нагадаємо, раніше UAportal розповідав, чи зміниться розмір мінімальної пенсії в Україні з 1 серпня.

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