Замах на Трампа: хто стріляв в експрезидента, реакція Байдена та Зеленського (фото, відео)

У Пенсильванії в США під час передвиборчого мітингу колишнього американського президента Дональда Трампа сталася стрілянина. Кандидат у президенти від Республіканської партії зазнав поранення.

За даними американської Секретної служби, інцидент стався близько 6:15 вечора на передвиборчому мітингу в місті Батлер у Пенсильванії. Стрілець зробив декілька пострілів у бік сцени з підвищення, що не було на території мітингу, повідомляє Голос Америки.

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"Секретні служби нейтралізували стрільця, який уже мертвий", – йдеться у повідомленні. Зазначається, що під час стрілянини одного з глядачів було вбито і двох серйозно поранено.

Додається, що агентам спецслужб довелося евакуювати колишнього президента у безпечне місце. Справою займеться Федеральне бюро розслідування.

Фото із замахом на Трампа. Джерело: Doug Mills/The New York Times Фото із замахом на Трампа. Джерело: Doug Mills/The New York Times

Фото із замахом на Трампа. Джерело: Doug Mills/The New York Times Фото із замахом на Трампа. Джерело: Doug Mills/The New York Times

Фото із замахом на Трампа. Джерело: Anna Moneymaker | Getty Images Фото із замахом на Трампа. Джерело: Anna Moneymaker | Getty Images

Фото із замахом на Трампа. Джерело: Doug Mills/The New York Times Фото із замахом на Трампа. Джерело: Doug Mills/The New York Times

Фото із замахом на Трампа. Джерело: Doug Mills/The New York Times Фото із замахом на Трампа. Джерело: Doug Mills/The New York Times

Фото із замахом на Трампа. Джерело: Doug Mills/The New York Times Фото із замахом на Трампа. Джерело: Doug Mills/The New York Times

Фото із замахом на Трампа. Джерело: Doug Mills/The New York Times Фото із замахом на Трампа. Джерело: Doug Mills/The New York Times

Фото із замахом на Трампа. Джерело: Doug Mills/The New York Times Фото із замахом на Трампа. Джерело: Doug Mills/The New York Times

Фото із замахом на Трампа. Джерело: Doug Mills/The New York Times Фото із замахом на Трампа. Джерело: Doug Mills/The New York Times

У своїй соцмережі Truth Social Трамп сказав: "Мене поранили кулею, яка пробила верхню частину правого вуха".

"Найголовніше, я хочу висловити свої співчуття родині загиблого учасника мітингу, а також родині ще одного сильно пораненого... У мене куля пробила верхню частину правого вуха. Я відразу зрозумів, що щось не так, я почув свист, постріли Відчув, як куля роздирає шкіру, тому я зрозумів, що відбувається. Боже, благослови Америку", – додав він.

Представник представника Республіканської партії США від Техасу Ронні Джексон повідомив, що його племінник був поранений на мітингу.

"Його зачепили в шию. Куля перетнула його шию, порізала шию, і він стікав кров’ю", – сказав Джексон.

Тим часом у мережі з'явилося фото та відео з чоловіком, який міг бути причетним до стрілянини. Трампа під час передвиборчого мітингу нібито намагався застрелити 20-річний Томас Метью Крук із Пенсільванії. Він стріляв з гвинтівки типу AR з відстані 120 метрів. Крук зробив не менше п'яти пострілів.

Томас Метью Крук Томас Метью Крук

Також у мережі опублікували відео, на якому Крук каже, що "він ненавидить Трампа та республіканців".

Однак це відео – дипфейк. Його створив блогер jewgazing, який зовні схожий на ліквідованого стрілка Томаса Метью Крукса.

ФБР тим часом підтвердило особу стрільця в Пенсільванії. 20-річний Томас Метью Крукс жив у передмісті Піттсбурга, приблизно за 55 км від місця проведення мітингу Трампа. Томас закінчив середню школу Бетел-Парк два роки тому.

Крукс був зареєстрований голосуванням як республіканець. Крукс пожертвував 15 доларів виборчому комітету демократів Progressive Turnout Project.

Батько стрільця в коментарі CNN вилаявся: "що, чорт забирай, відбувається".

У момент нападу стрілець він був одягнений у футболку із логотипом YouTube-каналу Demolition Ranch, що має 11 млн передплатників та присвячений вогнепальній зброї.

Президент США Джо Байден засудив стрілянину у Пенсильванії. Його пресслужба оголосила, що Байден залишає Рехобот-Біч, штат Делавер, щоб повернутися до Вашингтона.

У соцмережі X він написав: "Мене поінформували про стрілянину на мітингу Дональда Трампа в Пенсільванії. Я радий чути, що він у безпеці та почувається добре. Я молюся за нього та його родину, а також за всіх, хто був на мітингу, оскільки ми чекаємо додаткової інформації. Ми з Джилл вдячні Секретній службі за те, що вони доставили його в безпечне місце. В Америці немає місця такому насильству. Ми повинні об’єднатися як одна нація, щоб засудити це".

Пресслужба Білого дому повідомила, що Байден поговорив із Трампом після замаху. Також 14 липня Байден збирає брифінг із представниками національної безпеки та правоохоронних органів у Білому домі.

Замах на Трампа: хто стріляв в експрезидента, реакція Байдена та Зеленського (фото, відео). Джерело: facebook.com/WhiteHouse Замах на Трампа: хто стріляв в експрезидента, реакція Байдена та Зеленського (фото, відео). Джерело: facebook.com/WhiteHouse

Президент України Володимир Зеленський теж висловився щодо інциденту.

Зеленський прокоментував замах на Трампа. Джерело: x.com/ZelenskyyUa Зеленський прокоментував замах на Трампа. Джерело: x.com/ZelenskyyUa

"Таке насильство не має виправдання й місця у світі. Ніколи не повинно переважати насильство. Я з полегшенням дізнався, що Дональд Трамп тепер у безпеці, і бажаю йому якнайшвидшого одужання. Висловлюю співчуття близьким жертви цього нападу, учасника мітингу. Я бажаю сил усім, хто переживає жах від цієї події. Я бажаю, щоб Америка вийшла з цього сильнішою", - написав він.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Трамп і Байден говорили на дебатах про війну в Україні.

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