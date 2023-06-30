Корисне та освіжаюче: рецепт морозива з кефіру з пробіотичними властивостями

Якщо ви ще не куштували морозиво на кефірі – радимо спробувати. Воно виходить надзвичайно смачне та корисне, адже містить пробіотики.

Інгредієнти:

– Яйця курячі – 1 шт.

– Вершки 35% – 175 мл

– Кефір – 310 мл

– Мед – 60 мл

– Цукор ванільний – 1 ч. л.

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Спосіб приготування:

1. Яйце змішайте з густими вершками та готуйте в слабкому або середньому вогні при постійному помішуванні до отримання заварного крему. Додайте мед та дочекайтесь його розчинення. Залиште охолоджуватись.

2. Кефір та ванільний цукор додайте за смаком. Охолодіть суміш та перекладіть у мороженицю і готуйте відповідно до інструкції.

3. Потім перекладіть в іншу ємність та відправте до морозилки на кілька годин для затвердівання.

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