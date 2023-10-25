Корисний лайфхак, як зробити вологі серветки з паперових рушників
Любителям екологічного прибирання буде приємно дізнатися, що вологі серветки можна зробити самостійно з паперових рушників.
Цей лайфхак допоможе заощадити гроші та зменшити кількість хімічних речовин у вашому домі, пише santeplusmag.com.
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Щоб зробити вологі серветки, вам знадобляться наступні інгредієнти:
- рулон паперових рушників
- 300 мл води
- столова ложка перекису водню
- столова ложка засобу для миття посуду
- 20 крапель ефірної олії на ваш вибір
Інструкції:
- У мисці змішайте всі інгредієнти.
- Розріжте рулон паперових рушників навпіл, а потім покладіть кожну половину в контейнер.
- Готовий розчин треба налити на паперові рушники, потім закрити місткість кришкою.
- Зачекайте 4 години або ніч, щоб паперові рушники увібрали розчин.
- Зніміть картонний рулон посередині. Потягніть за внутрішню частину рулону, а потім пропустіть папір крізь пластикову кришку, у якій ви попередньо зробили отвір посередині.
- Потім треба закрити місткість кришкою.
Такі вологі серветки можна використовувати для очищення будь-яких поверхонь у будинку, включаючи кухню, ванну кімнату та скло. Вони не містять хімічних речовин, тому є безпечними для здоров'я та навколишнього середовища.
Раніше фахівці попередили, які речі не підходять для чищення паперовими рушниками.
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