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Полезный лайфхак, как сделать влажные салфетки из бумажных полотенец

Былим Елена

Полезный лайфхак, как сделать влажные салфетки из бумажных полотенец

Любителям экологической уборки будет приятно узнать, что влажные салфетки можно сделать самостоятельно из бумажных полотенец.

Этот лайфхак поможет сэкономить деньги и снизить количество химических веществ в вашем доме, пишет santeplusmag.com.

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Чтобы сделать влажные салфетки, вам понадобятся следующие ингредиенты:

  • рулон бумажных полотенец
  • 300 мл воды
  • столовая ложка перекиси водорода
  • столовая ложка средства для мытья посуды
  • 20 капель эфирного масла по вашему выбору

Инструкции:

  1. В миске смешайте все ингредиенты.
  2. Разрежьте рулон бумажных полотенец пополам, а затем положите каждую половину в контейнер.
  3. Готовый раствор нужно налить на бумажные полотенца, затем закрыть емкость крышкой.
  4. Подождите 4 часа или ночь, чтобы бумажные полотенца впитали раствор.
  5. Снимите картонный рулон посередине. Потяните за внутреннюю часть рулона и пропустите бумагу сквозь пластиковую крышку, в которой вы предварительно сделали отверстие посередине.
  6. Затем нужно закрыть емкость крышкой.

Такие влажные салфетки можно использовать для очистки любых поверхностей дома, включая кухню, ванную комнату и стекло. Они не содержат химических веществ, поэтому безопасны для здоровья и окружающей среды.

Ранее специалисты предупредили, какие вещи не подходят для чистки бумажными полотенцами.

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