Полезный лайфхак, как сделать влажные салфетки из бумажных полотенец

Любителям экологической уборки будет приятно узнать, что влажные салфетки можно сделать самостоятельно из бумажных полотенец.

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Этот лайфхак поможет сэкономить деньги и снизить количество химических веществ в вашем доме, пишет santeplusmag.com.

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Чтобы сделать влажные салфетки, вам понадобятся следующие ингредиенты:

рулон бумажных полотенец

300 мл воды

столовая ложка перекиси водорода

столовая ложка средства для мытья посуды

20 капель эфирного масла по вашему выбору

Инструкции:

В миске смешайте все ингредиенты. Разрежьте рулон бумажных полотенец пополам, а затем положите каждую половину в контейнер. Готовый раствор нужно налить на бумажные полотенца, затем закрыть емкость крышкой. Подождите 4 часа или ночь, чтобы бумажные полотенца впитали раствор. Снимите картонный рулон посередине. Потяните за внутреннюю часть рулона и пропустите бумагу сквозь пластиковую крышку, в которой вы предварительно сделали отверстие посередине. Затем нужно закрыть емкость крышкой.

Такие влажные салфетки можно использовать для очистки любых поверхностей дома, включая кухню, ванную комнату и стекло. Они не содержат химических веществ, поэтому безопасны для здоровья и окружающей среды.

Ранее специалисты предупредили, какие вещи не подходят для чистки бумажными полотенцами.

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