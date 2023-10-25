Полезный лайфхак, как сделать влажные салфетки из бумажных полотенец
Любителям экологической уборки будет приятно узнать, что влажные салфетки можно сделать самостоятельно из бумажных полотенец.
Этот лайфхак поможет сэкономить деньги и снизить количество химических веществ в вашем доме, пишет santeplusmag.com.
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Чтобы сделать влажные салфетки, вам понадобятся следующие ингредиенты:
- рулон бумажных полотенец
- 300 мл воды
- столовая ложка перекиси водорода
- столовая ложка средства для мытья посуды
- 20 капель эфирного масла по вашему выбору
Инструкции:
- В миске смешайте все ингредиенты.
- Разрежьте рулон бумажных полотенец пополам, а затем положите каждую половину в контейнер.
- Готовый раствор нужно налить на бумажные полотенца, затем закрыть емкость крышкой.
- Подождите 4 часа или ночь, чтобы бумажные полотенца впитали раствор.
- Снимите картонный рулон посередине. Потяните за внутреннюю часть рулона и пропустите бумагу сквозь пластиковую крышку, в которой вы предварительно сделали отверстие посередине.
- Затем нужно закрыть емкость крышкой.
Такие влажные салфетки можно использовать для очистки любых поверхностей дома, включая кухню, ванную комнату и стекло. Они не содержат химических веществ, поэтому безопасны для здоровья и окружающей среды.
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