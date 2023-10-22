Названы вещи, которые никогда нельзя чистить бумажными полотенцами

Бумажные полотенца являются практичным и доступным средством для уборки, но они не подходят для всех поверхностей.

Если вы хотите, чтобы ваши вещи прослужили вам долго, избегайте использования бумажных полотенец для следующих поверхностей:

Экран компьютера, телефона и телевизора

Ковер

Зеркала и стеклянные поверхности

Очки

Лакированная мебель

Экран компьютера, телефона и телевизора

Бумажные полотенца могут поцарапать хрупкую поверхность экрана. Для эффективной чистки этих поверхностей рекомендуется использовать салфетку из микрофибры, смоченную дезинфицирующим средством.

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Ковер

Тереть пятно бумажным полотенцем бесполезно. Напротив, такой способ вытирания рискует усугубить повреждение. Для удаления пятен с ковра рекомендуется использовать специальные средства и щетку.

Зеркала и стеклянные поверхности

Бумажные полотенца могут вызвать царапины и потускнение поверхностей. Для чистки зеркал и стеклянных поверхностей рекомендуется использовать хлопчатобумажную ткань.

Очки

Вытирание очков бумажным полотенцем может привести к царапинам на защитной поверхности. Для чистки очков рекомендуется использовать мягкую ткань, предназначенную для этого.

Лакированная мебель

Бумажные полотенца могут повредить лакированную поверхность. Для чистки лакированной мебели рекомендуется использовать салфетку из микрофибры со специальным моющим средством.

Совет

Если вы не уверены, можно ли использовать бумажное полотенце для определенной поверхности, лучше выбрать другой материал.

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