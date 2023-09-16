Корисний лайфхак: чому піцу в мікрохвильовці гріють зі склянкою води

Коли ви розігріваєте піцу в мікрохвильовці, може так статися, що вона стане схожою на резину. Річ у тому, що піч плавить сир і розігріває начинку, але робить скоринку жорсткішою.

Фахівці радять під час розігріву піци використовувати склянку води. Треба покласти один-два шматочки піци на тарілку та поруч помістити місткість (придатну для мікрохвильової печі) з водою.

Нагрівайте піцу на високій потужності приблизно 45 секунд, поки вона не стане гарячою.

Як фахівці пояснюють цей лайфхак

Зазначається, що існує взаємодія між мікрохвилями та речовиною.

По-перше, нагрівання склянки води протягом 30-45 секунд у мікрохвильовці недостатньо для того, щоб вода закипіла. Отже, ви не будете наповнювати мікрохвильовку водяною парою, яка може зіпсувати скоринку.

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Вода працює, діючи як "мікрохвильова раковина" або "фіктивне навантаження".

Якщо ви розігріваєте піцу без води, то вона поглине всі мікрохвилі. Вода в соусі та начинці швидко випаровується та розмочує скоринку. Таким чином, ви можете отримати гарну скоринку з неплавленим сиром і холодними начинками або жорстку скоринку з гарячими начинками.

Використання фіктивного навантаження поглинає частину мікрохвиль і пом’якшує реакцію, дозволяючи воді та олії нагріватися з більш рівномірною швидкістю. По суті, сир знову плавиться, а начинка та скоринка стають гарячими приблизно одночасно.

Найкращий спосіб розігріти піцу

Для цього треба використовувати духовку.

Розігрійте духовку до 175 градусів, покладіть піцу на деко (або форму для піци, якщо вона є) і розігрійте її, поки вона не стане гарячою.

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