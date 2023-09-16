Полезный лайфхак: почему пиццу в микроволновке греют со стаканом воды

Когда вы разогреваете пиццу в микроволновке, может так случиться, что она станет похожа на резину. Дело в том, что печь плавит творог и разогревает начинку, но делает корочку более жесткой.

Специалисты советуют при разогреве пиццы использовать стакан воды. Надо положить один-два кусочка пиццы на тарелку и рядом поместить емкость (пригодную для микроволновки) с водой.

Нагревайте пиццу на высокой мощности примерно 45 секунд, пока она не станет горячей.

Как специалисты объясняют этот лайфхак

Существует взаимодействие между микроволнами и веществом.

Во-первых, нагрев стакана воды в течение 30-45 секунд в микроволновке недостаточно для того, чтобы вода закипела. Следовательно, вы не будете наполнять микроволновку водяным паром, который может испортить корочку.

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Вода работает, действуя как "микроволновая раковина" или "фиктивная нагрузка".

Если вы разогреваете пиццу без воды, то она поглотит все микроволны. Вода в соусе и начинке быстро улетучивается и размачивает корку. Таким образом, вы можете получить хорошую корочку с неплавленым сыром и холодными начинками или жесткую корочку с горячими начинками.

Использование фиктивной нагрузки поглощает часть микроволн и смягчает реакцию, позволяя нагреваться воде и маслу с более равномерной скоростью. По сути сыр плавится, а начинка и корочка становятся горячими примерно одновременно.

Лучший способ разогреть пиццу

Для этого нужно использовать духовой шкаф.

Разогрейте духовку до 175 градусов, положите пиццу на противень (или форму для пиццы, если она есть) и разогрейте ее, пока она не станет горячей.

Напомним, мы уже писали, что делать, чтобы к сковороде ничего не прилипало.

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