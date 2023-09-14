Три самых эффективных способа легко отмыть стеклянные формы для запекания

Готовя в стеклянной посуде в духовке, в итоге мы получаем жирные и пригоревшие формы для запекания. Остатки пищи, прилипшие ко дну посуды, затрудняют ее очищение.

Чтобы не поцарапать стеклянные формы, можно очистить их с помощью подручных средств. Это могут быть крахмал, зубная паста или сода.

Кукурузный крахмал довольно хорошо зарекомендовал себя как эффективное чистящее средство от пригоревших пятен. Его следует применять вместе с уксусом и водой.

Читайте также: Почему пригорает сковорода и как это исправить: причины и практические советы

Для этого смешайте в емкости чайную ложку кукурузного крахмала и столько же уксуса и воды. Таким образом, вы получите однородную пасту, которую нужно нанести на форму для выпечки. Потрите эту смесь мягкой влажной щеткой, затем сполосните теплой водой.

Видео дня

"Благодаря кукурузному крахмалу, который смягчает жир, а уксус очищает и добавляет блеск стеклу, у вас есть несомненная выигрышная комбинация", — пишет "Санте".

Пищевая сода тоже способна отмыть пригорелую посуду. Нужно взять соду и посыпать ею стеклянную форму, затем добавить несколько капель моющего средства для посуды, налить горячую воду и оставить на 15 минут. Затем следует всего потереть посуду губкой и смыть теплой водой.

Зубная паста тоже может помочь вам очистить форму для выпечки. Для этого возьмите старую зубную щетку и зубную пасту любой марки. Нанесите пасту на участки со стойкими пятнами и очистите щеткой. После удаления пятен обязательно хорошо вымойте посуду, чтобы очистить ее от остатков зубной пасты.

Напомним, мы уже писали, что делать, чтобы к сковороде ничего не прилипало.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!