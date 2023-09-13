Почему пригорает сковорода и как это исправить: причины и практические советы

Каждая хозяйка хотя бы раз, но имела проблему, когда пригорала сковорода. UAportal подготовил причины, почему сгорает сковорода, и практические советы, как это исправить.

Выбирайте правильный уровень нагрева

Чтобы предотвратить пригорание сковородки, важно выбрать правильный уровень нагрева. Высокий огонь может привести к быстрому сгоранию масла или пищи, что приведет к пригоранию сковороды. Начните со среднего огня и регулируйте его при необходимости. Это поможет обеспечить равномерное приготовление и предотвратить пригорание.

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Используйте правильное масло

Использование правильного масла может иметь большое значение для предотвращения пригорания сковороды. Масла с более высоким уровнем дымления, такие как рапсовое или растительное масло, идеально подходят для приготовления пищи на высоких температурах. Они выдерживают нагрев и не разрушаются, уменьшая риск пригорания сковородки.

Кроме того, распыление кулинарного спрея перед приготовлением создает барьер между едой и сковородкой, уменьшая вероятность прилипания.

Правильно разогревайте сковороду

Перед жаркой сковороду нужно предварительно разогреть. Дайте ему постепенно нагреться, прежде чем добавлять масло или еду. Это поможет равномерно распределить тепло и предотвратить образование горячих участков, которые могут привести к пригоранию.

Напомним, мы уже писали, что делать, чтобы к сковороде ничего не прилипало.

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