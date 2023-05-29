Корисний лайфхак: для чого раз на тиждень треба засипати соду в унітаз

Щоб ваш унітаз був не лише чистим, а я продезинфікованим, можна час від часу використовувати побутову хімію, яка знищує мікроби та допомагає його відбілити, проте якщо ви маєте алергічні реакції на різні побутові засоби, можна скористатися й "народними" способами.

Певно найбільш універсальним засобом є харчова сода. Вона не лише допомагає відчистити унітаз та сантехніку до блиску, а й має дезинфікуючі властивості.

У клінінгових компаніях радять використовувати для чищення унітазів харчову соду та крупну сіль. Ці натуральні продукти відмиють, продезінфікують та ще й позбудуть неприємного запаху, який може йти з каналізації.

Як правильно помити унітаз содою

Одягніть захисні рукавички, засипте пів склянки соди безпосередньо в унітаз посипте його обідок й кришку. Змочіть стару кухонну губку водою та ретельно протріть поверхні.

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Залиште соду на деякий час, щоб вона діяла. Якщо у вас є час, залиште соду на ніч, щоб забезпечити більш ефективну дію.

Потім візьміть щітку для унітаза і ретельно пройдіться по плямах та забрудненнях. Приділіть особливу увагу кришці унітаза.

Якщо ви бажаєте ще більшої ефективності, ви можете після цього залити унітаз оцтовим розчином. Для цього склянку оцту залийте в унітаз. Дайте оцтовому розчину "попрацювати" ще кілька хвилин, а потім прочистіть унітаз йоржиком.

Змийте все водою та протріть насухо.

Щоб позбутися запаху з каналізаційних труб, змішайте по пів склянки соди та солі й засипте в унітаз. Залиште на 2 години, а потім змийте.

Нагадаємо, ми вже писали, що робити, якщо бачок унітаза запотіває.

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