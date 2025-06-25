Польща переходить на 4-денний робочий тиждень: що це означає для українських заробітчан

З 30 червня 2025 року в Польщі стартує пілотний проєкт із впровадження чотириденного робочого тижня. У разі успішного тестування, вже до 2027 року нововведення можуть поширити на всю країну.

Основна мета – зменшити кількість робочих годин без зниження зарплат, аби покращити якість життя працівників та підтримати баланс між роботою й особистим часом. Про це повідомляє INFOR.pl.

У рамках експерименту запропоновано три формати скорочення робочого навантаження. Перший варіант – 5-денний тиждень із шестигодинними робочими змінами замість стандартних восьми. Другий – перехід на 4 робочі дні замість 5 із загальним зменшенням кількості годин на 20%.

Компанії матимуть право самостійно обирати схему роботи, наприклад, працювати з понеділка по четвер і мати вихідну п’ятницю. Третій варіант полягає у збереженні класичного 5-денного графіка, але зі збільшеною кількістю оплачуваних вихідних днів на рік – їхню кількість визначатимуть роботодавці індивідуально.

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Метою впровадження нового формату роботи є не лише покращення добробуту працівників, а й спроба відповісти на серйозні демографічні виклики, з якими стикається Польща. Країна входить до числа найпрацелюбніших у Європі, однак надмірне професійне навантаження негативно впливає на сімейне життя та рівень народжуваності.

Фахівці вважають, що скорочення робочих годин дозволить людям більше часу приділяти родині та вихованню дітей, що може позитивно вплинути на бажання створювати сім’ї. Подібні ініціативи вже реалізовані у таких країнах, як Франція, Іспанія, Данія та Бельгія.

Що стосується українців, які працюють у Польщі, то наразі немає чіткої інформації, чи охопить новий формат і їх. Станом на кінець минулого року в країні офіційно працювало близько 780 тисяч українських громадян, проте фактична кількість, ймовірно, є вищою через тіньову зайнятість.

На даному етапі проєкт орієнтований передусім на польських громадян, з огляду на демографічну мету реформи. Подібна практика спостерігається й в інших європейських країнах – наприклад, у Хорватії та Бельгії нові трудові правила здебільшого поширюються лише на місцевих жителів, тоді як іноземці, зокрема трудові мігранти, працюють за традиційним 5-денним графіком.

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Якщо українці офіційно працевлаштовані в компаніях, які приєднаються до пілотного проєкту, вони також матимуть змогу перейти на скорочений робочий графік. Наразі не існує жодних офіційних обмежень, які б дозволяли скорочення лише для громадян Польщі. Водночас ті, хто працює без офіційного оформлення, швидше за все, не зможуть скористатися новими умовами, оскільки не мають державного захисту та трудових гарантій.

Запровадження 4-денного робочого тижня та інших форм скорочення робочого часу – частина національної стратегії, що має на меті покращити співвідношення між зайнятістю та особистим життям громадян, а також подолати демографічні проблеми. Очікується, що вже найближчим часом польські працівники отримають право самостійно обирати зручний формат роботи, який дозволить зберігати заробіток і водночас мати більше часу для родини та відпочинку.

Раніше ми розповідали, скільки років українським заробітчанам доведеться працювати в Польщі, щоб назбирати на власне житло.

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