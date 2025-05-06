Скільки років українським заробітчанам доведеться працювати в Польщі, щоб назбирати на власне житло

Ціни на житло в Польщі варіюються залежно від регіону. Наприклад, щоб придбати квартиру у Варшаві, отримуючи середній дохід, знадобиться понад 15 років накопичень.

Детальніше про те, скільки потрібно заощаджувати, щоб стати власником житла в Польщі, повідомляє 24 Канал. Понад 1,5 мільйона українців знайшли прихисток у Польщі, і дехто з них вже інвестує у місцеву нерухомість.

Вартість житла в країні залежить від багатьох чинників – зокрема, регіону, площі та технічного стану квартири.

Орієнтовна середня вартість квадратного метра у деяких великих містах:

Варшава – близько 15 000 злотих;

Краків – приблизно 13 800 злотих;

Вроцлав – у межах 11 300 злотих;

Гданськ – орієнтовно 12 400 злотих.

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У менших населених пунктах ціни зазвичай нижчі й становлять від 5 000 до 7 000 злотих за квадрат.

Середні заробітки в Польщі: що показує офіційна статистика

Згідно з даними Центрального статистичного управління Польщі, середній рівень зарплат у великих польських містах виглядає так:

Краків – близько 10 700 злотих (брутто);

Гданськ – приблизно 10 600 злотих;

Варшава – близько 10 500 злотих;

Вроцлав – орієнтовно 9 400 злотих.

Варто враховувати, що після сплати податків "на руки" працівник отримує меншу суму.

Скільки часу потрібно, щоб накопичити на квартиру

Для спрощення підрахунків візьмемо умовний сценарій: людина щомісяця відкладає половину свого чистого доходу (приблизно 4 000 злотих) на купівлю житла площею 50 м².

У Варшаві на таку квартиру доведеться збирати близько 15,5 року;

У Кракові – трохи більше ніж 14 років;

У Вроцлаві – майже 12 років;

У Гданську – приблизно 13 років.

У менших населених пунктах житло коштує менше, однак і заробітки там нижчі. Тож у середньому час накопичення залишається схожим.

Раніше ми розповідали, скільки років українцям різних професій потрібно працювати, аби придбати власну квартиру у Києві.

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