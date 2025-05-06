Сколько лет украинским работникам придется работать в Польше, чтобы накопить на собственное жилье

Цены на жилье в Польше варьируются в зависимости от региона. К примеру, чтобы приобрести квартиру в Варшаве, получая средний доход, понадобится более 15 лет накоплений.

Детальнее о том, сколько нужно экономить, чтобы стать собственником жилья в Польше, сообщает 24 Канал. Более 1,5 миллионов украинцев нашли убежище в Польше, и некоторые из них уже инвестируют в местную недвижимость.

Стоимость жилья в стране зависит от многих факторов – в частности региона, площади и технического состояния квартиры.

Примерная средняя стоимость квадратного метра в некоторых крупных городах:

Варшава – около 15 000 злотых;

Краков – примерно 13 800 злотых;

Вроцлав – в пределах 11 300 злотых;

Гданьск – ориентировочно 12 400 злотых.

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В меньших населенных пунктах цены обычно ниже и составляют от 5000 до 7000 злотых за квадрат.

Средние заработки в Польше: что показывает официальная статистика

Согласно данным Центрального статистического управления Польши, средний уровень зарплат в крупных польских городах выглядит так:

Краков – около 10 700 злотых (брутто);

Гданьск – примерно 10 600 злотых;

Варшава – около 10 500 злотых;

Вроцлав – ориентировочно 9400 злотых.

Следует учитывать, что после уплаты налогов "на руки" работник получает меньшую сумму.

Сколько времени нужно, чтобы накопить на квартиру

Для упрощения подсчетов возьмем условный сценарий: человек ежемесячно откладывает половину своего чистого дохода (приблизительно 4000 злотых) на покупку жилья площадью 50 м².

В Варшаве на такую квартиру придется собирать около 15,5 лет;

В Кракове – чуть больше 14 лет;

Во Вроцлаве – почти 12 лет;

В Гданьске – примерно 13 лет.

В меньших населенных пунктах жилье стоит меньше, однако и заработки там ниже. Поэтому в среднем время скопления остается схожим.

Раньше мы рассказывали, сколько лет украинцам разных профессий нужно работать, чтобы приобрести собственную квартиру в Киеве.

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