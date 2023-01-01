Польські генерали прогнозують Україні перемогу у війні у 2023 році

Генерал польської армії Роман Полко, який є членом Ради у справах безпеки та оборони Польщі при президентові, поділився своїм прогнозом щодо війни в Україні. На його думку, війна закінчиться у 2023 році.

Полко переконаний, що Україна впорається з наступальними операціями. Про це пише Wiadomości.

За його словами, 2023 рік стане вирішальним. Саме цьогоріч станеться "позитивний прорив" у конфронтації сторін.

"Я переконаний, що Україна зможе впоратися з наступальними операціями", – сказав він.

Полко також назвав доброю ознакою візит президента України Володимира Зеленського до США, як і передачу Україні системи Patriot. Він наголосив, що Україна, щоб витіснити агресора, "повинна мати здатність вести боротьбу із засобами на середніх і великих дистанціях".

Водночас генерал вважає, що умовою миру має стати опускання залізної завіси щодо росії, її ізоляція на міжнародній арені та переконання досі нейтральних країн у тому, що путін є військовим злочинцем.

Своєю чергою польський генерал та колишній командувач Сухопутних військ Польщі Вальдемар Скшипчак вважає, що наразі тривають перегони: яка армія швидше завдасть "проривного удару" по ворогу.

"Це буде не останній удар, а прорив, тому що це змусить одну зі сторін захотіти сісти за стіл і поговорити про мир. На мою думку, це буде війна, яка закінчиться миром завдяки Китаю та США, тому що світ, попри те, що всі хочуть допомогти Україні, втомився від цієї війни", – зазначив Скшипчак.

Нагадаємо, раніше начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов поділився прогнозом на 2023 рік. За його словами, новий рік може стати переможним для нашої країни.

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