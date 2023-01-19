Польський генерал спрогнозував, як може відбутися наступний наступ рф

Польський генерал, колишній командувач сухопутними силами Польщі, Вальдемар Скшипчак спрогнозував один зі сценаріїв ймовірного наступного наступу окупантів. За його словами, зараз настає вирішальний момент у війні України з рф.

Він вважає, що росія вчинить наступ з боку Воронежа, Курська та Брянська. Про це Скшипчак сказав у інтерв'ю для BBC.

Польський генерал зазначив, що після поразок у весняній та літній кампаніях, росіяни почали накопичувати війська саме у районі Брянська, Курська й Воронежа. Зокрема, там зосереджена більша частина мобілізованих росіян.

Скшипчак прогнозує, що окупанти спробують вдарити звідти та рушити на південь. Таким чином під удар потраплять Полтава та Дніпро.

Поляк схильний вважати, що президент рф володимир путін не ризикне нападати на Київ знову, а скористається стратегією, яку застосовував під час окупації Донбасу у 2014 році.

Щодо ризику відкритого наступу з боку Білорусі, генерал відзначив, що якби білоруську армію можна було б задіяти у війні, це давно сталося б.

Нагадаємо, що генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Україна може розраховувати на збільшення постачання важкого озброєння.

Згодом стало відомо, що Велика Британія передасть Україні 14 танків Challenger 2. Це буде частиною найбільшого пакету військової допомоги.

Додамо, за словами міністра оборони Олексія Резнікова, росія знову готує наступ. На його думку, зараз вони намагаються зібрати всі сили та боєприпаси.

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