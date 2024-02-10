Користь у кожному стакані: рецепт соку з моркви, редьки та фруктів

Сік з дайкону, яблук, лимона та моркви – це справжній вітамінний бум, який покращить настрій та зарядить життя яскравими барвами.

Чому саме цей сік?

Біла редька дайкон: солодка, не пече,багата на вітаміни та мінерали.

солодка, не пече,багата на вітаміни та мінерали. Яблука: джерело вітаміну C та клітковини.

джерело вітаміну C та клітковини. Лимон: додає кислинки та вітаміну C.

додає кислинки та вітаміну C. Морква: джерело бета-каротину,вітамінів A та K.

Рецептом поділився портал Shuba.

Інгредієнти:

Дайкон – 1/2 шт.

Яблука гала – 3 шт.

Лимон – 2 шт.

Морква – 5 шт.

Інструменти:

Соковитискач

Овочечистка

Рукавички (морква фарбує пальці!)

Ситечко (за бажанням)

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Приготування:

Помийте овочі та фрукти, очистіть моркву, лимон та дайкон від шкірки. Яблука наріжте на 4 частини, видаліть серцевину. Зберіть соковитискач,підставте чашу. Поступово закладайте інгредієнти, притискаючи товкачем. Налийте сік у склянку.За бажанням процідіть через ситечко,щоб видалити шматочки м'якоті.

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