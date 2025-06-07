Чи завадять дощі врожаю картоплі в Україні: аграрій розповів, чого чекати

Врожайність картоплі значною мірою визначається умовами вирощування. Дощі, з одного боку, можуть зменшити витрати фермерів на полив, однак загалом ця культура залишається доволі ресурсомісткою.

"Картоплю можна уявити як своєрідний "резервуар води", адже вона на 80% складається з рідини. На початковому етапі розвитку рослина використовує вологу, що міститься у посадковій бульбі. Але вже згодом їй необхідна додаткова волога з ґрунту. Найперший пік водоспоживання припадає на 30–40-й день після висадження – саме тоді формуються столони (кореневі пагони), від яких залежить кількість бульб. Та основна фаза потреби у волозі – це період бутонізації та цвітіння, коли починається активне зростання бульб", – розповів у коментарі виданню "Факти" Ігор Чечітко, керівник українського офісу нідерландської селекційної компанії HZPC Royal Group.

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Водночас він зауважив, що вирощування картоплі є одним із найвитратніших серед сільськогосподарських культур, тому в невдалі роки споживачі помічають зростання цін у магазинах.

"У посушливому минулому сезоні витрати на вирощування одного гектара картоплі сягали в середньому 180–200 тисяч гривень – незалежно від того, чи вдалося зібрати 20 тонн, чи 40. Через несприятливу погоду торік фермери зіткнулися з низькою врожайністю та поганою якістю продукції. До цього додаються ще й витрати на зберігання, транспортування та сортування. Саме тому ми бачимо такі ціни", – пояснив аграрій.

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