Допомога для сімей зниклих безвісти військових: що гарантує держава

У 2025 році було змінено процедуру виплат сім’ям військовослужбовців, які потрапили в полон або зникли безвісти. Відтепер військові мають змогу оформити особисте розпорядження, у якому самостійно визначають, хто з родичів отримає їхнє грошове забезпечення у разі такої ситуації.

Якщо військовий не залишив відповідного розпорядження, порядок виплат змінюється. Про це повідомляє "24 Канал" із посиланням на Міністерство у справах ветеранів.

50% грошового забезпечення ділиться порівну між близькими родичами зниклого безвісти першої черги:

дружиною (чоловіком);

законними представниками неповнолітніх дітей;

дітьми з інвалідністю з дитинства або їхніми представниками;

батьками військовослужбовця (за умови, що вони не позбавлені батьківських прав і не отримують аліменти).

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Якщо осіб першої черги немає, 20% грошового забезпечення розподіляється між повнолітніми дітьми, рідними братами чи сестрами, законним представником яких був військовослужбовець.

Залишок суми (50% або 80%) зберігається на рахунках військової частини й передається військовому після його повернення або включається до спадщини у випадку офіційного підтвердження його загибелі.

Для того, щоб отримати виплати, слід подати заяву на ім’я командира частини й надати документи, які підтверджують родинні стосунки та особу заявника.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, на які пільги мають право дружина та діти учасника бойових дій.

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