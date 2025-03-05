Допомога на комуналку: хто може отримати 5 тис. грн цього року

У 2025 році родини військовослужбовців, які проживають в Івано-Франківській області, зможуть отримати фінансову допомогу для оплати комунальних послуг. Ця виплата надаватиметься лише один раз на рік.

Про це повідомила пресслужба ЦНАПу міста Івано-Франківськ. Окрім родин військовослужбовців, які не є учасниками бойових дій, право на фінансову підтримку мають також внутрішньо переміщені особи (ВПО).

Вони можуть раз на рік подати заявку на виплату в розмірі 5 тисяч гривень для покриття витрат на комунальні послуги.

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Основні умови отримання допомоги:

Військовослужбовець повинен мати довідку про постійну реєстрацію або статус ВПО в Івано-Франківській громаді.

Він не має посвідчення учасника бойових дій і раніше не отримував пільг на оплату комунальних послуг.

Щоб оформити виплату, членам сімей військових необхідно звернутися до будь-якого ЦНАПу Івано-Франківської громади та подати відповідну заяву.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, хто з українців може отримати по 15 тис. грн та як подати заявку.

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