В Україні суттєво підвищилися тарифи на комунальні послуги. За рік, з початку 2024-го до січня 2025-го, загальне зростання склало 19,1%. Найбільше подорожчала електроенергія – її вартість зросла на 63,6%.

Такі дані оприлюднив Держстат. За інформацією статистичного відомства, послуги з управління багатоквартирними будинками підвищилися на 10,3%.

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Послуги з вивезення сміття подорожчали на 9,6%, а витрати на утримання та ремонт житла зросли на 4,2%. Окрім цього:

тарифи на водопостачання зросли на 0,7%;

на послуги каналізації – на 0,6%.

В Україні суттєво зросли тарифи на комуналку: яка послуга здорожчала найбільше. Джерело: Держстат

Разом з тим, вартість деяких позицій не зазнала змін. Серед них:

природний газ;

гаряча вода, опалення.

В Україні суттєво зросли тарифи на комуналку: яка послуга здорожчала найбільше. Джерело: Держстат

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як довго слід зберігати квитанції за комуналку, щоб уникнути подвійної оплати.

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