В Україні суттєво зросли тарифи на комуналку: яка послуга здорожчала найбільше
В Україні суттєво підвищилися тарифи на комунальні послуги. За рік, з початку 2024-го до січня 2025-го, загальне зростання склало 19,1%. Найбільше подорожчала електроенергія – її вартість зросла на 63,6%.
Такі дані оприлюднив Держстат. За інформацією статистичного відомства, послуги з управління багатоквартирними будинками підвищилися на 10,3%.
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Послуги з вивезення сміття подорожчали на 9,6%, а витрати на утримання та ремонт житла зросли на 4,2%. Окрім цього:
- тарифи на водопостачання зросли на 0,7%;
- на послуги каналізації – на 0,6%.
Разом з тим, вартість деяких позицій не зазнала змін. Серед них:
- природний газ;
- гаряча вода, опалення.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як довго слід зберігати квитанції за комуналку, щоб уникнути подвійної оплати.
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