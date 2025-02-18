В Украине существенно выросли тарифы на коммуналку: какая услуга подорожала больше всего
В Украине существенно повысились тарифы на коммунальные услуги. За год, с начала 2024-го до января 2025-го, общий рост составил 19,1%. Больше всего подорожала электроэнергия - ее стоимость выросла на 63,6%.
Такие данные обнародовал Госстат. По информации статистического ведомства, услуги по управлению многоквартирными домами повысились на 10,3%.
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Услуги по вывозу мусора подорожали на 9,6%, а расходы на содержание и ремонт жилья выросли на 4,2%. Кроме этого:
- тарифы на водоснабжение выросли на 0,7%;
- на услуги канализации – на 0,6%.
Вместе с тем, стоимость некоторых позиций не претерпела изменений. Среди них:
- природный газ;
- горячая вода, отопление.
Напомним, ранее мы рассказывали, как долго следует хранить квитанции за коммуналку, чтобы избежать двойной оплаты.
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