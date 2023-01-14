Допомога при народженні дитини у 2023 році: хто може отримати виплати та як оформити

Як оформити державну допомогу при народженні дитини у 2023 році

Оформити державну допомогу при народженні дитини можна як офлайн, так і онлайн.

У 2023 році найбільша частина бюджету України направлена на армію, але все ж значний відсоток його займають і соціальні виплати. У Міністерстві соціальної політики нагадали, як отримати державну допомогу при народженні дитини.

Оформити її можна протягом 12 місяців з народження дитини та протягом періоду дії карантину і ще одного місяця після його завершення, на одного з батьків або опікунів, з яким постійно проживає немовля.

Розмір допомоги при народженні дитини складає 41 280 гривень. Одноразова допомога виплачується в сумі 10 320 гривень, а решта суми виплачується протягом наступних 36 місяців – по 860 грн на місяць.

Щоб оформити допомогу при народженні дитини онлайн:

Зайдіть в особистий кабінет електронних послуг Міністерства соціальної політики;

Заповніть онлайн-форму на отримання допомоги та додайте електронний підпис;

Заповнена заява автоматично відправляється до органів соціального захисту;

Якщо форма заповнена правильно – вам призначать допомогу не пізніше наступного дня після отримання заяви органом соціального захисту.

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Щоб оформити допомогу при народженні дитини офлайн:

Потрібно подати до органу соціального захисту чи Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП) за місцем проживання такі документи:

заяву одного з батьків;

свідоцтво про народження дитини;

особовий банківський рахунок для соціальних виплат;

опікунам – рішення суду про встановлення опіки;

документи, що засвідчують народження дитини (у разі народження дитини за межами України).

Термін розгляду документів, поданих у паперовій формі, становить 10 днів.

Нагадаємо, з й січня 2023 року в Україні змінились правила розрахунку соціальної допомоги для громадян.

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