Допомога Путіну: Кім Чен Ин відправить війська в Україну – ЗМІ

Протягом місяця Північна Корея може відправити свої війська в Україну. Йдеться про інженерний підрозділ армії.

Про це повідомив німецький оглядач Юрген Наудітт у своєму X. Він розповів, що Північна Корея має одну з найбільших армій у світі.

19 червня у КНДР президент РФ Володимир Путін заявив, що військові КНДР не братимуть участь у війні на території України.

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Сьогодні, 26 червня, у звіті Міноборони США зʼявилася інформація про те, що Центральна військова комісія Північної Кореї оголосила, що КНДР об'єднає свої війська з російськими бійцями. Тоді як в рамках військового альянсу між РФ та КНДР до Донецька відправлять інженерний підрозділ північнокорейської армії.

"Путін завжди брехав і буде брехати. Як зараз відреагує Захід? Для всіх, хто каже, що Північна Корея воює рогатками тощо: Північна Корея має одну з найбільших армій у світі з приблизно 1,3 мільйонами активних солдатів", – додав він.

Нагадаємо, днями, нагадаємо, прикордонники під Бахмутом знищили дві гаубиці та РЕБ російської армії.

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