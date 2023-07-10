Допоможе один натуральний інгредієнт: як позбутися неприємного запаху у взутті

Як позбутися неприємного запаху в кросівках - чому воняє взуття

Харчова сода вважається універсальним продуктом, який приходить на допомогу в різних ситуаціях. Її способи використання настільки різноманітні, що й ми не підозрюємо про це.

Завдяки своїм властивостям, що дезодорують, харчова сода також є відмінним помічником при проблемах з неприємним запахом. Про це повідомляє видання Sante Plus.

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Як використати харчову соду для видалення неприємного запаху з взуття?

Втомилися постійно прати взуття та провітрювати його, щоб позбутися неприємних запахів? Тепер ви можете розраховувати на те, що харчова сода допоможе розв'язати цю прикру проблему.

Насамперед цей продукт ефективно бореться з неприємним запахом взуття, який зазвичай виникає через спітнілі ноги. Ось новий лайфхак: перш ніж одягти взуття, просто покладіть у шкарпетки чайну ложку харчової соди. Ви можете спокійно займатися своїми справами, не турбуючись про те, що ваші ноги неприємно пахнуть через кілька годин.

Бікарбонат: де використовувати його властивості, що дезодорують?

Харчова сода є відмінним засобом для прибирання будинку. І, з погляду дезодорації, її застосування дуже широке і різноманітне.

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Ось деякі з них:

1. Сода бореться з усіма неприємними запахами, а не тільки із взуття. Її можна використовувати, щоб дезодорувати пахви, освіжити холодильник, очистити туалети та каналізаційні труби.

2. Харчова сода також корисна для чищення предметів із сильним запахом. Зокрема, її можна сипати у воду, в якій ви замочуєте одяг із синтетичного волокна. Якщо ця ганчірка зберігає запах поту, то білий порошок швидко його позбудеться.

3. Харчова сода допоможе позбутися запаху холодного тютюну в попільничках: просто насипте чайну ложку в попільничку і дайте їй тихо подіяти. За кілька хвилин неприємний запах зникне. Крім того, ви можете насипати трохи порошку в різні невеликі контейнери і розкидати їх по будинку, щоб усунути запахи, що турбують вас. Особливо у ванній або кухні.

4. Ви можете зробити дезінфікуючий засіб для ванної своїми руками. Просто змішайте склянку харчової соди, білого оцту, нашатирного спирту та пів склянки розведеної рідини для прання у відрі гарячої води. Нанесіть цю суміш на плитку та різні елементи, які ви хочете продезінфікувати. Ретельно втирайте перед полосканням. Простір буде сяяти чистотою.

Нагадаємо, що використання оптимальної температури прання є ключовим аспектом догляду за одягом у пральній машині. Хоча більшість тканин добре переносять цикли прання при 30 або 40 градусах за Цельсієм, для деяких матеріалів можуть бути необхідні більш делікатні умови.

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