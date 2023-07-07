Чому японці не пахнуть потом навіть у спеку: дієві лайфхаки

У Японії люди знайшли різні способи, як позбутися неприємного запаху поту. Насправді ж вони користуються кількома "свіжими" способами.

Навіть у спеку і в задушливому офісі вони почувають так, наче після душу. Про кілька способів розповідаємо і ми:

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1. Японці майже не використовують парфуми, але в країні поширене використання пігулок, аромат яких виходить через пори разом з потом.

2. Спеціальна спідня білизна допоможе поглинати неприємні запахи. Виробники запевнили, що ця функція буде доступною навіть після 100 циклів прання.

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3. Японці чистять зуби одразу після їжі, ретельно стежачи за станом ротової порожнини.

4. Жінки використовують спреї та шампуні зі стійкими запахами, аби аромат свіжості супроводжував їх навіть у спеку.

Нагадаємо, що UAportal підготував поради та рекомендації, які допоможуть захистити шкіру від шкідливого впливу сонячних променів.

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