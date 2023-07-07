Почему японцы не пахнут потом даже в жару: действенные лайфхаки

В Японии люди нашли разные способы, как избавиться от неприятного запаха пота. На самом же деле они пользуются несколькими "свежими" способами.

Даже в жару и в душном офисе они чувствуют так, словно после душа. О нескольких способах рассказываем и мы:

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1. Японцы почти не используют духи, но в стране распространено использование таблеток, аромат которых выходит через поры вместе с потом.

2. Специальное нижнее белье поможет поглощать неприятные запахи. Производители заверили, что эта функция будет доступна даже после 100 циклов стирки.

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3. Японцы чистят зубы сразу после еды, тщательно следя за состоянием полости рта.

4. Женщины используют спреи и шампуни с устойчивыми запахами, чтобы аромат свежести сопровождал их даже в жару.

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