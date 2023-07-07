Як захистити ніжну шкіру від сонця: літні лайфхаки

Коли йдеться про догляд за шкірою, захист ніжної шкіри від шкідливого впливу сонця є одним із головних пріоритетів. UAportal підготував поради та рекомендації, які допоможуть захистити шкіру від шкідливого впливу сонячних променів.

Щодня наносите сонцезахисний крем

Одним із найважливіших кроків у захисті ніжної шкіри обличчя є щоденне нанесення сонцезахисного крему. Вибирайте сонцезахисний крем широкого спектру дії із SPF (сонцезахисним фактором) 30 або вище.

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Наносите його рясно на обличчя, шию та всі відкриті ділянки шкіри за 15 хвилин до виходу на сонце. Повторно наносите крем кожні дві години, особливо якщо ви купаєтеся або потієте.

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Включаючи сонцезахисний крем у свій щоденний догляд за шкірою, ви створюєте бар'єр, який захищає шкіру від шкідливих променів UVA та UVB, запобігаючи передчасному старінню, сонячним опікам та можливим пошкодженням шкіри.

Шукайте тінь і носіть захисний одяг

Коли сонячні промені найсильніші, зазвичай з 10 ранку до 4 вечора, намагайтеся якнайчастіше перебувати в тіні. Тінь – це природний захист від інтенсивного сонячного проміння. Якщо ви знаходитесь на вулиці, надягайте крислатий капелюх і легкий одяг з довгими рукавами, що закриває руки і шию.

Захисний одяг діє як додатковий захист, мінімізуючи прямий вплив сонячних променів. Для оптимального захисту вибирайте тканини із щільним плетінням або спеціалізований одяг із фактором захисту від ультрафіолету UPF (Ultraviolet Protection Factor).

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Зволожуйте та підживлюйте шкіру

Правильне зволоження необхідне підтримки здоров'я шкіри, особливо під час перебування на сонці. Пийте достатню кількість води протягом дня, щоб шкіра була зволоженою та еластичною. Зволожена шкіра менше схильна до пошкоджень і зберігає молодість.

Крім зволоження, підживлюйте шкіру зсередини, вживаючи їжу, багату на антиоксиданти, вітаміни і мінерали. Такі продукти, як фрукти, овочі та риба, містять необхідні поживні речовини, які сприяють загальному здоров'ю та життєздатності шкіри.

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