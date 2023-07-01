Дермапланинг: как сделать свою кожу сияющей и гладкой

Дермапланинг является популярной азиатской косметической процедурой, направленной на уход за кожей лица. Несмотря на то, что этот метод не новый, он все еще пользуется большой популярностью и успешно конкурирует с другими косметическими услугами. Однако существует расхожее мнение о потенциальной опасности этой процедуры, поскольку она предполагает использование бритвы. Дермапланинг, известный также как sori в Корее, или депиляция лица острым лезвием, заключается в снятии поверхностного рогового слоя кожи и пушковых волос под углом 45 градусов.

Поклонники этой процедуры утверждают, что она делает кожу очень гладкой и шелковистой, обеспечивая идеальную основу для нанесения макияжа. Косметологи рекомендуют дермапланинг преимущественно как средство очищения кожи, а не для удаления волос с лица. Эту процедуру можно провести в салонах красоты с помощью специальной бритвы или выполнить ее дома. Есть специальные одноразовые бритвы с небольшим лезвием, которые можно использовать для удаления волосков и отмерших клеток самостоятельно. В общей сложности процедура занимает около 15-20 минут.

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Но как безопасен дермапланинг?

Одним из самых распространенных страхов является возможность ранения и повреждения кожи острым лезвием. Однако на самом деле риск травмы зависит от качества используемого инструмента. Важно дезинфицировать бритву и держать ее всегда в чистоте или использовать одноразовые бритвы.

Также людям с розацеа, экземой, псориазом или очень чувствительной кожей следует проводить эту процедуру максимально аккуратно и перед ее проведением проконсультироваться с косметологом.

Кроме того после проведения процедуры некоторые девушки отмечают, что волосы на лице становятся более жесткими.

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Как часто нужно проводить процедуру дермапланинга?

Косметологи парят проводить ее 1 раз в месяц. Чаще делать это не следует, чтобы не повреждать кожный покров.

Как ухаживать за кожей после дермапланинга

Избегайте интенсивных тренировок, сауны и палящего солнца 48-72 часа.

После процедуры увлажняйте кожу и не пользуйтесь кремом SPF.

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